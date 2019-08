Mehrheit der Fahrgäste gegen Duft in Wiener U-Bahnen

Es hat sich ausgeduftet in der Wiener U-Bahn: In der Bundeshauptstadt werden die Züge auch in Zukunft unparfümiert unterwegs sein. Denn die Mehrheit der Fahrgäste hat sich per Online-Voting gegen die Fortführung des im Juli durchgeführten Duft-Pilotprojekts ausgesprochen, wie Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer am Montag via Aussendung informierten.