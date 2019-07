Razzia gegen "Reichsbürger" in Deutschland

Die Polizei in Deutschland hat die Wohnungen von mutmaßlichen "Reichsbürgern" in Sachsen durchsucht und dabei auch ein falsches "Verkehrsamt" in Dresden ausgehoben. Den 48 und 66 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, die staatliche Ordnung der Bundesrepublik durch eigene Stellen ersetzen zu wollen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.