Renamo-Rebellen in Mosambik beginnen mit Waffenabgabe

Mosambiks größte Oppositionspartei und ehemalige Rebellengruppierung Renamo hat am Dienstag mit der Entwaffnung ihres bewaffneten Flügels begonnen. In einer symbolischen Zeremonie gaben vier Kämpfer im Beisein von Renamo-Chef Ossufo Momade, Regierungsvertretern und internationalen Militärexperten ihre Waffen ab und verließen offiziell ihr Lager in den Gorongosa-Bergen im Zentrum des Landes.