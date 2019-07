Ukraine ordnete Beschlagnahmung von russischem Tanker an

Der vor wenigen Tagen in einem Schwarzmeer-Hafen festgesetzte russische Tanker bleibt vorerst in den Händen der ukrainischen Behörden. Ein Gericht in Odessa ordnete am Dienstag die Beschlagnahmung des Schiffes an. Der russische Eigentümer des beschlagnahmten Tankers, die Altomar Shipping, steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den ukrainischen Behörden.