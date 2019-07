Fünf Tote und 25 Verletzte bei Bombenanschlag in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag im Südwesten Pakistans sind mindestens fünf Menschen getötet und mehr als 25 weitere verletzt worden. In Quetta, der wichtigsten Stadt in der Provinz Baluchistan, explodierte am Dienstag nach Behördenangaben eine ferngezündete Bombe, die auf einem Motorrad deponiert worden war.