Zwei Tote bei Schüssen in Supermarkt in den USA

Bei Schüssen in einem Supermarkt in den USA sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zwei weitere - darunter ein Polizist und der mutmaßliche Täter - seien bei dem Vorfall in dem Supermarkt in der Stadt Southaven im US-Staat Mississippi verletzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die lokale Polizeibehörde.