US-Bürger vor Erdogan-Trump-Treffen aus Hausarrest entlassen

Kurz vor einem Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump beim G-20-Gipfel in Japan hat die Türkei einen unter Hausarrest stehenden Mitarbeiter des US-Konsulats in Istanbul freigelassen. Ein Istanbuler Gericht habe die Weisung am Dienstag erteilt, hieß es aus der US-Botschaft in Ankara.