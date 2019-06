Tennis-Star Federer spielt in Halle um seinen zehnten Titel

Rekordsieger Roger Federer greift beim Tennisturnier in Halle nach seinem zehnten Titel. Der topgesetzte Schweizer besiegte am Samstag den französischen Überraschungs-Halbfinalisten Pierre-Hugues Herbert 6:3,6:3. Im Finale des mit 2,2 Mio. Euro dotierten Rasenturniers trifft Federer am Sonntag (13.00 Uhr) auf den Belgier David Goffin, der den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6(4),6:3 bezwang.