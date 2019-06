Sobotka will Nationalratspräsident bleiben

Wolfgang Sobotka (ÖVP) will auch nach der Nationalratswahl im Herbst das Amt des Nationalratspräsidenten ausüben. Es sei dies die "schönste Aufgabe" in seiner bisherigen politischen Laufbahn, sagte Sobotka der Tageszeitung "Österreich" (Samstag-Ausgabe). Zunächst sei aber der Wähler am Wort.