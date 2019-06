Mercedes gab in Frankreich-Trainings Tempo vor

Mercedes hat das Training zum Formel-1-Rennen in Frankreich bestimmt. Der Finne Valtteri Bottas fuhr am Freitag in Le Castellet die schnellste Runde im Silberpfeil, Zweiter wurde sein britischer Teamkollege Lewis Hamilton. Der WM-Führende Hamilton hatte am Vormittag die Bestzeit aufgestellt, war am Nachmittag aber auch wegen eines kleinen Unfalls mit einem Poller am Ende langsamer als Bottas.