Uruguay und Japan trennen sich bei Copa America remis

Rekordsieger Uruguay ist bei der Copa America, der südamerikanischen Fußball-Meisterschaft, gegen Japan nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Südamerikaner und die Gäste aus Asien trennten sich am Donnerstag in Porto Alegre 2:2 (1:1). Japan ging durch Koji Miyoshi zweimal in Führung (25., 59.), Uruguay schaffte durch Luis Suarez (32.) und Jose Gimenez (66.) stets rasch den Ausgleich.