Berühmtes New Yorker Naturkundemuseum bekommt teuren Anbau

Das renommierte New Yorker Naturkundemuseum bekommt einen rund 380 Mio. Dollar (336 Mio. Euro) teuren Anbau. Der Grundstein für das 22.000 Quadratmeter große Gebäude von Architektin Jeanne Gang, das bereits im kommenden Jahr eröffnen soll, wurde am Mittwoch bei einer Feier am American Museum of Natural History (AMNH) gelegt. Berühmt ist das Gebäude spätestens seit dem Kinofilm "Nachts im Museum".