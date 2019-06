Thiem-Freundin Mladenovic und Babos holten Paris-Titel

Die Freundin von Dominic Thiem hat am Sonntag bei den French Open schon einmal vorgelegt. Kristina "Kiki" Mladenovic und Timea Babos holten in Paris ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Doppel-Titel. Die Französin, die ab Montag auch die Nummer eins der Doppel-Damen sein wird, und ihre ungarische Partnerin besiegten die Chinesinnen Duan Ying-Ying/Zheng Saisai in 70 Minuten sicher 6:2,6:3.