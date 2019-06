Alkohol-Exzesse in Lignano: Zwei Verletzte

Bei Alkohol-Exzessen am Pfingstwochenende in Lignano sind zwei junge Österreicher verletzt worden. Ein 22-jähriger Villacher wurde am Samstag bei einem Streit zwischen zwei Gruppen betrunkener Jugendlicher mit einem Faustschlag verletzt. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Ein zweiter stürzte vom Dach eines Hotels.