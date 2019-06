20 Verletzte bei Explosion auf Markt in Sizilien

Eine Explosion hat auf einem Markt in der sizilianischen Stadt Gela Verwüstung angerichtet. 20 Menschen seien verletzt worden, erklärte die Feuerwehr am Mittwoch auf Twitter. Wahrscheinlich habe ein Leck an einer Gasflasche zu der Explosion geführt, erklärte die Feuerwehr weiter.