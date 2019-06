Neues Bucerius Kunstforum in Hamburg eröffnet mit Fotoschau

Mit der Ausstellung "Here We Are Today. Das Bild der Welt in Foto- & Videokunst" feiert das Bucerius Kunstforum in Hamburg seine Neueröffnung. Neben dem Rathaus, nur wenige Meter vom bisherigen Standort entfernt, sind nach den Plänen der Architekten Gerkan, Marg und Partner (gmp) hinter einer historischen Fassade vier Etagen für die Künste entstanden.