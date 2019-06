Mindestens 16 Tote nach Angriff von Rebellen im Ost-Kongo

Im Osten des Kongo sind bei einem Angriff von Rebellen laut Behörden mindestens 16 Menschen getötet worden. Mutmaßliche Kämpfer der Miliz ADF griffen einen Teil der Stadt Beni an, wie Bürgermeister Bakwanamaha Modeste am Dienstag sagte. Bei dem Angriff am Montagabend wurden demnach 13 Zivilisten, zwei Soldaten und ein Angreifer getötet.