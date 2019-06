Todesopfer bei Wohnungsbrand in St. Pölten

Zu einem Brand mit Todesfolge ist es am Montagabend im Stadtzentrum von St. Pölten gekommen. In einem Hochhaus am Neugebäudeplatz war aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung eines Mannes im 13. Stock Feuer ausgebrochen, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.