Brandkatastrophe im Tauerntunnel jährt sich zum 20. Mal

Einer der schwersten Verkehrsunfälle des Landes jährt sich heute, Mittwoch, zum 20. Mal: Bei einem Brandinferno nach einem Auffahrunfall im Tauerntunnel in Salzburg sind am 29. Mai 1999 zwölf Menschen ums Leben gekommen und 42 Personen verletzt worden. 40 Fahrzeuge waren in die verheerende Kollision verwickelt. Bei der Autobahnkapelle findet heute eine Gedenkfeier statt.