Tausende demonstrieren in Tel Aviv gegen Netanyahu

Tausende haben in Tel Aviv gegen den rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu und einen befürchteten Umbau des Justizsystems in Israel demonstriert. Zu der Demonstration am Samstagabend hatten unter anderem das oppositionelle Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz sowie Bürgerrechtsorganisationen aufgerufen.