Serbiens Regierungsgegner demonstrierten zum 25. Mal

Serbiens Regierungsgegner haben sich am Samstagabend in Belgrad bereits zum 25. Protest seit Anfang Dezember versammelt. Oppositionsparteien, Mitglieder des Bundes für Serbien (SZS), haben unterdessen angekündigt, dass ihre Abgeordneten am Montag nicht an einer Parlamentsdebatte zum Kosovo teilnehmen würden.