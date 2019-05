Extremistenanführer in Kaschmir-Region getötet

Regierungseinheiten haben im indischen Teil Kaschmirs einen Extremistenanführer mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida getötet. Zakir Musa sei am Donnerstagabend von Soldaten und Sicherheitskräften in seinem Versteck in der südlichen Stadt Tral umstellt und zur Aufgabe aufgefordert worden, wie ein ranghoher Polizist sagte. Bei einem anschließenden Gefecht sei er jedoch getötet worden.