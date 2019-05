Tiefe Trauer um Niki Lauda

Facebook

Der Mercedes-Motorsportchef stand Lauda bis zuletzt sehr nahe und war regelmäßig in Kontakt mit ihm. "Er verkörperte Heldentum, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit auf und abseits der Strecke", schrieb der Wiener über seinen am Montagabend in Zürich verstorbenen Landsmann. "Es war uns eine Ehre, Dich unseren Chairman zu nennen - und mein Privileg, Dich als Freund zu haben." Ex-ORF-Kommentator Heinz Prüller sagte: "Was Niki in seine 70 Jahre hineingelegt hat, ist unglaublich. Was ihn geprägt hat, war seine Menschlichkeit."

Betroffen über den Tod von Lauda zeigte sich auch dessen Freund Gerhard Berger (59). "Ich habe einen Freund und Österreich seinen größten und weltweit bekanntesten Sportler verloren. Wenn der Begriff 'Legende' auf jemanden zutrifft, dann auf ihn", meinte der Tiroler. "Die Vorstellung, sein rotes Kapperl nicht mehr durchs Fahrerlager gehen zu sehen, verändert alles".

"Ob als Fahrerkollege, Geschäftspartner oder Freund - er war ein Wegbegleiter, auf den ich mich immer verlassen konnte", sagte Berger. "Ihn zeichneten Genauigkeit, Pünktlichkeit, Ordnung und ein scharfer Verstand aus. Diese Merkmale in Verbindung mit seiner schonungslos offenen und geradlinigen Art machten ihn für mich zu einer sehr besonderen Person. Ich trauere um einen Freund, den ich sehr verehrte und schätzte."

Nico Rosberg, 2016 mit Mercedes Formel-1-Weltmeister, bedankte sich bei Lauda "für alles. Ich habe so viel von dir gelernt", meinte der Deutsche. Auch der Mutterkonzern des Formel-1-Teams, das Lauda als Aufsichtsratsvorsitzender seit 2012 und zuletzt zu fünf WM-Titeln in Folge führte, bekundete sein Beileid. "Wir werden für immer dankbar sein für Nikis unschätzbaren Einfluss auf den Motorsport und auf Mercedes-AMGF1", hieß es von der Daimler AG. "RIP Niki", postete der aktuelle Mercedes-Pilot Valtteri Bottas schlicht auf Twitter.

Vorerst ohne Kommentar blieb der Account seines Teamkollegen Lewis Hamilton, der aktueller Formel-1-Champion und WM-Spitzenreiter ist. Der Brite hatte ebenfalls ein enges Verhältnis zu Lauda. Von Mercedes werde es am Dienstag keine weitere Stellungnahme geben, erklärte ein Sprecher. Das Team befand sich auf der Anreise nach Monaco, wo am Sonntag der sechste WM-Lauf 2019 stattfindet.

Dieser wird freilich nun vom Tod eines der Größten seiner Zunft überschattet. "Sein Ableben ist ein großer Verlust für die gesamte Formel-1-Familie und den gesamten Motorsport", sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. Red-Bull-Berater Helmut Marko, der Lauda Ende der 1960er-Jahre kennengelernt hatte, würdigte seinen langjährigen Weggefährten als Ausnahmepersönlichkeit "mit Handschlagqualität". Lauda hinterlasse "eine nicht ersetzbare Lücke, sowohl für Österreich als auch für das ganze Grand-Prix-Geschehen".

Es sei "alles so unwirklich", erklärte die rot-weiß-rote Motorsport-Legende Dieter Quester. "Eine tiefe Leere in mir", bedauerte Luca di Montezemolo, der Lauda 1975 zu Ferrari geholt hatte. Lauda sei "als Champion geboren und als Champion gestorben", betonte Arturo Merzario, der Lauda 1976 nach dessen Feuerunfall auf dem Nürburgring das Leben gerettet hatte. "Es gibt Champions, Leute mit Erfolgen, aber hier verlieren wir einen Ehrenmann, der sich nie beschwert hat", der Franzose Alain Prost, 1984-1985 bei McLaren der letzte Teamkollege Laudas in der Motorsport-"Königsklasse".

"Sein Kampfgeist, nachdem der Unfall war, sich wieder an die Spitze zu kämpfen", fiel der heimischen Ski-Ikone Annemarie Moser-Pröll ein. "Er war sicher der Sportler international, den man mit Österreich verbunden hat", sagte Tennis-Aushängeschild Thomas Muster. "Ein Stück österreichische Sportgeschichte", meinte auch Ex-Fußballer Hans Krankl. "Niki war ein Champion. Er war eine Ikone. Er war ein österreichischer Schatz", ließ Weltstar Arnold Schwarzenegger wissen.

Auch die hohe Politik drückte ihre Anteilnahme aus. "Das ganze Land und die Motorsportwelt trauert um einen ganz großen Österreicher. Niki, du wirst uns fehlen", schrieb Bundeskanzler Kurz (ÖVP). "Niki Lauda war eine echte Integrationsfigur", meinte Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ). "Ein Wiener Weltmeister, der immer wieder aufgestanden ist", meldete sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu Wort. "Ein großer Champion, ein großes Beispiel", wurde EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani in italienischen Medien zitiert.

Lewis Hamilton kann den Tod von Niki Lauda kaum fassen. "Es ist schwer zu glauben, dass du gegangen bist", schrieb der fünffache Formel-1-Weltmeister am Dienstagabend bei Twitter. "Ich werde unsere Gespräche vermissen, unser gemeinsames Lachen, unsere Umarmungen nach gewonnenen Rennen." Der 34-jährige Hamilton, an dessen Wechsel zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes Lauda maßgeblich beteiligt gewesen war, dankte dem am Montag im Alter von 70 Jahren gestorbenen Österreicher, "helles Licht in meinem Leben" gewesen zu sein. Lauda galt auch als Ratgeber für den Briten.