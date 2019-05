"Sea-Watch-3" beschlagnahmt, 47 Migranten an Land geholt

Für die 47 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" bahnt sich eine Lösung an. Die italienische Polizei ging auf Befehl der Justizbehörden der sizilianischen Stadt Agrigento am Sonntagnachmittag an Bord des Schiffes, das sich eine halbe Seemeile von der süditalienischen Insel Lampedusa befand, und beschlagnahmte es.