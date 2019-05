Tödlicher Unfall auf Koralmtunnel-Baustelle

Am Freitagnachmittag ist ein Arbeiter im Koralmtunnel auf steirischer Seite bei einem Unfall ums Leben gekommen. Dies teilten die ÖBB am Abend mit. Eine Unfallkommission soll den Hergang des Unglücks untersuchen, Ergebnisse zu dem tragischen Vorfall werden in den nächsten Tagen vorliegen, hieß es.