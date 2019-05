Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Neusiedl am See

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag im Nordburgenland ein Todesopfer gefordert. Auf der B10 sind nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland zwischen Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und Zurndorf zwei Pkw zusammengestoßen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.