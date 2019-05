Südkoreanische Unternehmer sollen nach Nordkorea reisen

Erstmals seit der Schließung eines gemeinsamen Fabrikparks mit Nordkorea vor drei Jahren will Südkoreas Regierung wieder einheimische Unternehmer zu ihren Anlagen in das Nachbarland reisen lassen. Die Regierung habe entschieden, die Reise von 193 Unternehmern zu genehmigen, "um ihre Eigentumsrechte zu schützen", teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Freitag mit.