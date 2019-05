EU verlängert Sanktionen gegen Assad-Regime um ein Jahr

Die EU hat ihre Sanktionen gegen das Regime von Machthaber Bashar Al-Assad in Syrien um ein Jahr verlängert. Wie der Rat der EU am Freitag in Brüssel mitteilte, laufen die Strafmaßnahmen bis 1. Juni 2020. Die EU strich vier mittlerweile verstorbene Personen von der Sanktionsliste, ebenso wie ein Unternehmen, das nicht mehr existiert.