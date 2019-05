Brüssel-Attentäter Nemmouche in französischer U-Haft

Der wegen des tödlichen Terroranschlags auf das Jüdische Museum in Brüssel verurteilte Attentäter Mehdi Nemmouche ist nach Frankreich überstellt worden. Er soll mit anderen vor sechs Jahren in Syrien französische Journalisten als Geiseln genommen haben und sitzt nun wegen einer französischen Ermittlung in Untersuchungshaft. Das bestätigten französische Justizkreise am Freitag in Paris.