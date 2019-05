Dutzende Heißluftballone schwebten über der Stadt Salzburg

Gleich 32 Ballone sind am Freitag in den frühen Morgenstunden im Schlosspark Hellbrunn gestartet und über die Stadt Salzburg gefahren. Durch die Sperre des Flughafens wegen der Sanierung der Start- und Landebahn ist der Luftraum für das Ballonfestival freigegeben worden. Wo sonst die Flugzeuge in den Landeanflug auf den Airport gehen, schwebten am Freitagfrüh die Ballone Richtung Bayern.