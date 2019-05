Wiener Akademie stellt sich in Causa Odin hinter Blimlinger

Die Akademie der bildenden Künste Wien hat am Freitag auf die Bestellung des Malers Odin Wiesinger in den oö. Landeskulturbeirat reagiert. Sechs Institutsvorstände kritisieren in einem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) "die unerhörten verbalen Entgleisungen" Wiesingers gegenüber Eva Blimlinger, der Rektorin der Kunstakademie, und fordern ihn auf, die Bestellung zurückzunehmen.