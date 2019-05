Junger Motorradfahrer bei Unfall in Tirol tödlich verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagabend bei einem Unfall in Vorderthiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der 21-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde.