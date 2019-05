Trump will laut Insidern keinen Krieg mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge keinen Krieg mit dem Iran. Er habe seinem nationalen Sicherheitsteam und Beratern gesagt, dass er eine Eskalation in dem Konflikt mit dem Iran hin zu einer militärischen Auseinandersetzung vermeiden wolle, sagten US-Regierungsvertreter. "Er will nicht in den Krieg ziehen. So ist er nicht", sagte einer von ihnen.