Zwei verurteilte Mörder in den USA hingerichtet

In den USA sind am Donnerstag zwei verurteilte Mörder mit der Giftspritze hingerichtet worden. In Tennessee wurde das Todesurteil gegen den 68-jährigen Donnie Edward Johnson vollstreckt, der wegen der Ermordung seiner Frau im Jahr 1984 im Todestrakt saß. In Alabama wurde der 41-jährige Michael Brandon Samra hingerichtet, der 1998 wegen eines Vierfachmordes zum Tode verurteilt worden war.