Kapfenberg und Klosterneuburg im ABL-Halbfinale

Titelverteidiger Kapfenberg und Klosterneuburg haben sich auf schnellstem Wege für das Halbfinale der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) qualifiziert. Der Grunddurchgangs- und Cupsieger aus der Steiermark feierte am Dienstagabend einen 91:81-Sieg bei den Vienna D.C. Timberwolves, die Niederösterreicher gewannen indes bei den Flyers Wels 87:73 und damit die "best of five"-Serie ebenfalls 3:0.