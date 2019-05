Federer kehrte mit Sieg in Madrid auf Sand zurück

Tennis-Star Roger Federer ist erfolgreich auf Sand zurückgekehrt. Der Weltranglisten-Dritte aus der Schweiz schlug am Montagabend beim Masters1000-Turnier in Madrid den Franzosen Richard Gasquet nach einer souveränen Leistung in nur 52 Minuten mit 6:2,6:3.