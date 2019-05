Lawrow und Pompeo wollen einander erneut treffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow will binnen weniger Tage erneut seinen US-Kollegen Mike Pompeo treffen. Es liefen Vorbereitungen für eine Begegnung am kommenden Dienstag (14. Mai) in Sotschi am Schwarzen Meer, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau am Dienstag der Agentur Tass zufolge.