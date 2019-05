Schuss löste sich aus Gewehr - Osttiroler Jäger verletzt

Am Dienstagmorgen hat sich aus dem Gewehr eines Jägers in Sillian in Osttirol ein Schuss gelöst und den 33-Jährigen am rechten Ringfinger verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der 33-Jährige zuvor im Schnee eingebrochen. Durch die Erschütterung dürfte sich aus dem Jagdgewehr, das der Mann über die Schulter gehängt hatte, der Schuss gelöst haben.