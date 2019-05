Syrische Armee dringt in letzte Rebellenenklave in Idlib vor

Die syrische Armee ist nach Angaben von Beobachtern in die letzte größere Rebellenenklave des Landes in der Region Idlib im Nordwesten vorgestoßen. Die Truppen hätten die Dörfer Al-Janabara und Tel Othman eingenommen, berichtete die regierungsfreundliche Tageszeitung "Al-Watan" am Dienstag.