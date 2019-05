Bucks im NBA-Play-off 3:1 vorn, Houston glich zum 2:2 aus

Die Milwaukee Bucks sind nach einem 113:101-Triumph bei Rekordmeister Boston Celtics nur noch einen Sieg vom Einzug ins Eastern-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA) entfernt. Die Houston Rockets schafften dagegen am Montagabend (Ortszeit) mit einem 112:108-Heimerfolg über die Golden State Warriors den 2:2-Ausgleich in der "best of seven"-Serie der zweiten Play-off-Runde.