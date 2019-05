Libysche Küstenwache rettete 80 Personen im Mittelmeer

Die libysche Küstenwache hat 80 Migranten an Bord von zwei Booten gerettet, die unweit der Küste der libyschen Stadt Al-Khoms in Seenot geraten waren. Dies berichtete der italienische Innenminister Matteo Salvini am Donnerstag. "Ich danke der libyschen Küstenwache, die trotz interner Problemen die Migranten gerettet hat", so Salvini auf Facebook.