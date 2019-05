Senator Michael Bennet will US-Präsident werden

Das Feld der Präsidentschaftsbewerber bei den US-Demokraten ist weiter gewachsen. Am Donnerstag warf auch der Senator Michael Bennet seinen Hut in den Ring. Damit wollen nun bereits 21 Vertreter der Oppositionspartei im kommenden Jahr gegen Präsident Donald Trump antreten. Bennet kündigte an, als Präsident zwei "enorme Herausforderungen" angehen zu wollen.