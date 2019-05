Wiener Popfest serviert zum Auftakt Wurst-Konzertpremiere

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv)

Den Startschuss für das von der Stadt veranstaltete, heuer von den Musikerinnen Mira Lu Kovacs und Yasmin Hafedh (Yasmo) kuratierte Festival gibt die in Wien lebende, deutsch-türkische Rapperin Ebru Düzgun alias Ebow. Anschließend wird die Soulsängerin Lylit die Stage vor der Karlskirche betreten. Wurst gibt an diesem Tag den finalen Live-Act auf der Open-Air-Stage. Auch weitere Namen wurden verkündet: So ist etwa Amadeus-Preisträgerin Avec heuer genauso mit dabei wie Lou Asril, die Hiphop-Band Sketches on Duality oder die Liedermacherin Eva Bilisich.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Popfests wird erstmals - und einmalig, wie es hieß - das Wien Museum am Karlsplatz stehen. Das aufgrund des anstehenden Neubaus leer stehende Gebäude wird als Festivalzentrale und auch als Auftrittsort fungieren. Konzerte, eine Open-Mic-Bühne oder auch Diskussionen sollen dort stattfinden. Das vollständige Programm mit insgesamt rund 70 auftretenden heimischen Live-Acts wird Ende Juni ebendort - also im Wien Museum - präsentiert.