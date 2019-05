13-Jähriger in Wien von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein 13-Jähriger Bursche ist am Mittwochabend in der Rueppgasse in Wien-Leopoldstadt von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche betrat die Fahrbahn laut eigenen Angaben zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hindurch, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, berichtete die Polizei am Donnerstag.