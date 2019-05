Alkoholisierter Steirer bedrohte Pärchen mit Gasdruckpistole

Mit einer Gasdruckpistole hat ein alkoholisierter 22-Jähriger am Mittwochabend ein in einem Auto sitzendes junges Paar in Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) bedroht. Als das Paar zur nächsten Polizeiinspektion fuhr, richtete der Verfolger nochmals die Pistole auf die beiden und bewarf den Autolenker mit rohen Eiern. Der Mann wurde laut Polizei gefasst, zeigte sich geständig und wurde angezeigt.