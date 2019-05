Mann ging bei Maifest in Salzburg mit Glas auf Deutschen los

Bei einem Streit auf einem Maifest in Wals-Siezenheim (Flachgau) ist am Tag der Arbeit ein 29-jähriger Mann aus Deutschland schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, soll ein 38-jähriger Einheimischer seinem Kontrahenten mit einem Bierglas tiefe Schnittwunden am Kopf, im Gesicht und am Knie zugefügt haben. Ein Alkotest bei den beiden Männern verlief jeweils positiv.