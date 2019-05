Fünfjährige in Kärnten von Auto angefahren

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in St. Veit an der Glan in Kärnten von einem Auto angefahren worden. Der 19-jährige Lenker hatte laut Polizei vor dem Zebrastreifen angehalten, um einer 30-jährigen Frau mit Kinderwagen und zwei weiteren Kindern das Überqueren zu ermöglichen. Als die Gruppe auf der anderen Seite war, fuhr er wieder los und übersah das nachkommende Kind.