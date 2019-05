ABL-Favoritensiege der Heimteams zum Viertelfinal-Auftakt

Die Auftaktspiele im "best of five"-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Herren haben am Mittwoch Favoritensiege der Heimteams gebracht. Den klarsten Erfolg feierte Gmunden mit einem 91:45 gegen Traiskirchen. Sehr komfortabel fiel auch der 97:64-Sieg von Oberwart gegen BC Vienna aus. Klosterneuburg hielt Wels mit 85:70 in Schach, die Timberwolves unterlagen in Kapfenberg 64:78.