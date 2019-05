Bulle tötete 19-Jährigen bei spanischem Stiertreiben

Bei einem spanischen Stierfestival hat ein Bulle einen jungen Mann getötet. Der 19-Jährige sei am Dienstagabend bei einem Stiertreiben in Chilches nahe Valencia von einem Horn des Tieres an der Leiste getroffen worden, zitierten Medien die Polizei. Der Mann, der viel Blut verlor, war sofort ins Krankenhaus gebracht worden, starb dort aber kurz darauf, so die Zeitung "La Vanguardia".