Schützenhöfer bezweifelt Möglichkeit von Identitären-Verbot

Der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bezweifelt, dass es eine Möglichkeit für ein Verbot der Identitären gibt. Er habe diesbezüglich mit Verfassungschützern gesprochen, sagte er am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". "In Summe werden sie nicht als rechtsextrem eingestuft", so Schützenhöfer.